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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,74 liradan satıldı.

24.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:34
Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,74 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg1,701,74
MısırKg 1,241,28
Soya fasulyesiKg2,342,38
AyçiçeğiKg 2,322,40
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,708,80

Kaynak: AA

Etiketler : Çukurova, Adana, Ekonomi

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