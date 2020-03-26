Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.
26.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:32
Adana Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,40
|1,70
|Mısır
|Kg
|1,27
|1,34
|Soya fasulyesi
|Kg
|2,48
|2,49
|Mercimek unu
|Kg
|1,05
|1,12
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,70
|8,80
Kaynak: AA