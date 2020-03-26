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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.

26.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:32
Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg1,401,70
MısırKg 1,271,34
Soya fasulyesiKg2,482,49
Mercimek unu Kg 1,051,12
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,708,80

Kaynak: AA

Etiketler: Çukurova, Adana, Ekonomi

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