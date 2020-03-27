Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,80 liradan satıldı.
27.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:30
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday kepeği
|Kg
|1,12
|1,17
|Portakal (Washington)
|Kg
|1,23
|3,00
|Mandarin (Satsuma)
|Kg
|1,00
|4,70
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|1,50
|3,50
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,70
|8,80
Kaynak: AA