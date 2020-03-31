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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,29 liradan satıldı.

31.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:24
Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg1,701,74
MısırKg 1,251,29
Soya fasulyesiKg2,462,50
AyçiçeğiKg 2,322,40
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,708,80

Kaynak: AA

Etiketler: Çukurova, Adana, Ekonomi
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