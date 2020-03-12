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ADANA TIR'da 92 bin uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirildi

TIR'da 92 bin uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirildiADANA'da polis, ihbar üzerine durdurduğu TIR'da yaptığı aramada 92 bin uyuşturucu hap ile 1 kilo kokain ele geçirdi.

12.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:12

TIR'da 92 bin uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirildi

ADANA'da polis, ihbar üzerine durdurduğu TIR'da yaptığı aramada 92 bin uyuşturucu hap ile 1 kilo kokain ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kente giriş yapan TIR'ı Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı girişinde durdurdu. Araçta hassas burunlu dedektör köpek 'Oscar' ile yapılan aramada 92 bin uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirildi. TIR şoförü Ali Osman G. (48) gözaltına alındı. Ali Osman G., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ADANA TIR'da 92 bin uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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