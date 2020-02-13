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Adana tır'ın zulasında 28 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

TIR'ın zulasında 28 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildiADANA'da bir TIR'da yapılan aramada, dorseye yapılan özel bölmeye gizlenen piyasaya değeri 429 bin lira olan 28 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

13.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:24
TIR'ın zulasında 28 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi
ADANA'da bir TIR'da yapılan aramada, dorseye yapılan özel bölmeye gizlenen piyasaya değeri 429 bin lira olan 28 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan detaylı aramada, dorsenin altına vidalarla sabitlenmiş ve üstü dikkat çekmemek için silikonla kapatılmış özel bir bölmeye rastlandı. Bölmede, piyasa değeri 429 bin liralık olan 28 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan TIR şoförü H.Ş. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana tır'ın zulasında 28 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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