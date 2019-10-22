Haberler » Güncel » Adana toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildiAdana'da portakal bahçesinde toprağa gömülü halde 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

22.10.2019 10:43
Toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da portakal bahçesinde toprağa gömülü halde 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir portokal bahçesinde uyuşturucu gizlendiği ihbarını aldı. Belirlenen bahçeye giden ekipler, poşetler içinde toprağa gömülü vaziyette 27 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:10 FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında mütalaa açıklandı
13:10 ABD, Hindistan'a azınlıkların haklarını koruması çağrısı yaptı
13:10 İran'dan BM'ye saldırıya uğrayan tankerde "ortak inceleme" daveti
13:08 Akşener: Bu harekat sayesinde dostu, düşmanı gördük (2)
13:07 (Güvenlik kamerası görüntüleriyle) KADIKÖY'DE OTOMOBİL PAZARA DALDI 2'Sİ AĞIR 8 YARALI
13:06 Kremlin'den Soçi zirvesi değerlendirmesi
13:06 Hong Kong ve Tayvan arasında anlaşmazlık
22.10.2019 13:11:11