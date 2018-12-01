01 Aralık 2018, 14:53
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Adana Trafikteki Palyaço, Sürücüleri Güldürdü

Adana Trafikteki Palyaço, Sürücüleri Güldürdü

Trafikteki palyaço, sürücüleri güldürdüAdana'da palyaço kostümüyle otomobil kullanan bir araç sürücüsü, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.

Trafikteki palyaço, sürücüleri güldürdü

Adana'da palyaço kostümüyle otomobil kullanan bir araç sürücüsü, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.

Kentin araç trafiğinin en yoğun olduğu Kasım Gülek Bulvarı'nda palyaço kostümüyle otomobil süren bir vatandaş diğer araç sürücüleri şaşkına çevirdi. Kendisine korna çalan diğer araç sürücülerine el sallayan palyaço uzun süre çevredekilere selam verdi. Özellikle araçlarda bulunan küçük çocukları şaşkına çeviren palyaço ilginç görüntüler oluşturdu. Adana
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:53