Adana Trafikteki Palyaço, Sürücüleri Güldürdü

Trafikteki palyaço, sürücüleri güldürdü Adana
'da palyaço kostümüyle otomobil kullanan bir araç sürücüsü, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.
Kentin araç trafiğinin en yoğun olduğu Kasım Gülek
Bulvarı'nda palyaço kostümüyle otomobil süren bir vatandaş diğer araç sürücüleri şaşkına çevirdi. Kendisine korna çalan diğer araç sürücülerine el sallayan palyaço uzun süre çevredekilere selam verdi. Özellikle araçlarda bulunan küçük çocukları şaşkına çeviren palyaço ilginç görüntüler oluşturdu.
Adana
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:53