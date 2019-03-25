25 Mart 2019, 11:11
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Adana Traktörden Düşen İş İnsanı Hayatını Kaybetti

Adana Traktörden Düşen İş İnsanı Hayatını Kaybetti

Traktörden düşen iş insanı hayatını kaybettiAdana'nın Kozan ilçesinde iş adamı Ömer Baysal (80) bahçesinde traktörden düşerek yaşamını yitirdi.

Traktörden düşen iş insanı hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde iş adamı Ömer Baysal (80) bahçesinde traktörden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesin gideceğini söyleyerek evden çıkan otomotiv ve tarım sektöründe işletmeleri bulunan Ömer Baysal, akşam saatlerinde dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Bahçede traktörün yanında hareketsiz bulunan Ömer Baysal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemenin ardından Baysal'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Güncel
Kaynak: DHA