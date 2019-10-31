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Adana turistlik bölgelerde eylem hazırlığındaki deaş'lılar adliyede

Turistlik bölgelerde eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar adliyedeAdana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 1'i Suriyeli 10 kişi adliyeye sevk edildi.

31.10.2019 12:42
Turistlik bölgelerde eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar adliyede
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 1'i Suriyeli 10 kişi adliyeye sevk edildi. Teröristlerin, turistlik bölgelerde eylem yapmak için keşif yaptığı da belirlendi.
Terörle Mücadele ekipleri, 25 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle baskın yapan polisler 1'i Suriyeli 10 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ders ve toplantılar düzenlediği, bu seminerlerde ise terör örgütü üyelerine, Demokrasiye inanmayın, çocuklarınızı okula göndermeyin. Devletin görevli imamının arkasında namaz kılmayın dediği saptandı. Ayrıca Suriyeli G.Ş.'nin sosyal medya hesaplarında çok sayıda örgütsel fotoğraf olduğu ortaya çıktı. Turistik yerlerde eylem hazırlığında olan şüphelilerin, bu bölgelerde keşif yaptıkları da öğrenildi.
Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Adana turistlik bölgelerde eylem hazırlığındaki deaş'lılar adliyede

Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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