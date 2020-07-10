ADANA Türk Bilim İnsanı Prof.Dr.Meryem Tuncel, Amerika’da aldığı ödülle tarihe geçti

Türk Bilim İnsanı Prof.Dr. Meryem Tuncel, Amerika'da aldığı ödülle tarihe geçti

TEKSAS Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı Türk bilim insanı Prof. Dr. Meryem Tuncel, çok nadir bilim insanlarına verilen "Endowed Chairö ödülünü kazandı. Memleketi Adana'ya gelen ve ailesiyle mutluluğunu paylaşan Tuncel, 'Bu ödül sayesinde çalıştığım üniversiteye 1 milyon dolar bağışlandı. Akademik çalışmalara faydası olacağı için mutluyum" dedi.

O dönem Adana'ya bağlı olan fakat şuan Osmaniye sınırlarında bulunan Kadirli ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Meryem Tuncel, ilk, orta ve lise eğitimini Kadirli'de tamamladı. Çocukluk hayali olan doktorluğa Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak adım atan Meryem Tuncel, okulunu 'yıldız öğrenci' olarak tamamladı. Yeterli olmayan İngilizcesi ve oturma izni olmamasına rağmen büyük cesareti ve adeta fren tutmayan azmi ile ABD'ye giden Meryem Tuncel, hedefine adım adım ulaştı. Meryem Tuncel, dahiliye ve böbrek hastalıkları dallarında ihtisas yaptı. Ardından da ABD'nin üstün başarılı insanlara sağladığı özel bir vize ile çalışma ve oturma iznine sahip oldu. Tuncel, öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversitede kısa sürede çok sevilen ve takdir edilen biri haline geldi.

ÇALIŞTIĞI ÜNİVERİSTEYE 1 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Türk gelenek ve göreneklerinden yaşamı boyunca taviz vermediğini kaydeden Meryem Tuncel, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tıp alanındaki prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve 'Dalında Mükemmelliği Yakalamış' tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen 'Endowed Chair' ödülünün sahibi oldu. Tuncel, bu ödül sayesinde görev yaptığı üniversiteye 1 milyon dolar bağışlanmasını sağladı. Türk Bilim İnsanı olarak bu ödülü aldığı için mutlu olduğunu belirten Tuncel, "Tabi bu benim onuruma yapılan bir bağış oldu. Beni de çok memnun etti. Akademik çalışmalara faydası olacağı için sevinçliyim" dedi.

TÜRKİYE, PANDEMİ SÜRECİNDE ÖRNEK OLDU

Bir tıp profesörü olarak dünya ile birlikte Türkiye'nin de yaşadığı pandemi sürecini değerlendiren Meryem Tuncel, bu süreçte T.C Sağlık Bakanlığı'nın son derece başarılı uygulamaları hayata geçirdiğini, çok erken tedbirler aldığını, oysa Teksas'ta zaman zaman maske bulmakta bile zorlandıklarını söyledi. Türkiye'nin açtığı pandemi hastaneleri ile pandemi krizini bir nevi fırsata dönüştürdüğünü, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin Sağlık Turizminde çok daha iyi noktalara gelebileceğini belirten Prof. Dr. Meryem Tuncel, 'Atatürk'ün dediği gibi Türk insanı zekidir. Bu nedenle Türkiye çok değerli beyinlerini artık yurt dışına kaçırmamalı, onları birtakım teşviklerle ülkemizde tutmalı. Bu konuda T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bir takım çalışmalarının olduğunu biliyor ve bunu memnuniyetle karşılıyorum. Beyin göçü önlendiğinde Türkiye'nin yarınlarının dünden ve bugünden çok daha iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

TEK ZORLUĞU VATAN ÖZLEMİ OLDU

Yakın zanda Türkiye'ye temelli dönüş yapmak istediğini ve çalışmalarına ülkesinde devam edeceğini kaydeden Meryem Tuncel, verdiği zorlu mücadelede kendisini zorlayan tek konunun aile ve vatan hasreti olduğunu söyledi. Adana'yı ve Kadirli'yi çok özlediğini dile getiren Tuncel, şöyle konuştu:

"Aile ve vatan hasreti belli bir yaştan sonra insanın kendisini sorgulamasına neden oluyor. Bir söz vardır 'bülbülü altın kafese koymuşlar, ah vatanım' demiş. Ben ABD'de tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Hayatımın önemli bir bölümünü geçirdiğim Teksas'ta çok mutlu, huzurlu ve güvende oldum ama hep vatan özlemi yaşadım. Bu nedenle birkaç yıl içinde Türkiye'ye dönmek ve ömrümün sonuna kadar da memleketime hizmet etmek istiyorum."