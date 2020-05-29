ADANA Türkiye'nin en büyük ikinci camisinde 74 gün sonra ilk cuma namazı

Türkiye'nin en büyük ikinci camisinde 74 gün sonra ilk cuma namazıADANA Sabancı Merkez Camii'nde, 74 gün sonra ilk cuma namazı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılındı.

29.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:55
Türkiye'nin en büyük ikinci camisinde 74 gün sonra ilk cuma namazı
ADANA Sabancı Merkez Camii'nde, 74 gün sonra ilk cuma namazı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılındı. Namaz öncesi cemaate seslenen İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, "Vefat edenler şehit olur diyorum, o şehit olur sözcüğünü kesip alıyorlar, diyorlar ki 'müftü söyledi bir şey olmaz koronavirüse yakalanan şehit oluyormuş'. Böyle bir şey olur mu? Ben yarım saat tedbir almadan bahsediyorum, dikkatli olmadan bahsediyorum. Tüm bunlara rağmen ruhumuzu teslim ettik" dedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta ibadete kapatılan camilerin, bugün kademeli olarak yeniden açılmasının ardından vatandaşlar Türkiye'nin en büyük ikinci camii olan 28 bin 500 kişilik Sabancı Merkez Camii'ne akın etti. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı camide namaz öncesi vatandaşlara maske dağıtıldı, cemaatin ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Seccadelerini yanlarında getirenler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak cami avlusuna yerleşti. Görevlendirilen 60 kişi vatandaşları sık sık uyararak dikkatli olmalarını söyledi.
TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN
Cuma namazı öncesi konuşan İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, "Adana Müftüsü olarak diyorum ki tedbir alın. Vefat edenler şehit olur diyorum, o 'şehit olur' sözcüğünü kesip alıyorlar, diyorlar ki 'müftü söyledi bir şey olmaz koronavirüse yakalanan şehit oluyormuş'. Böyle bir şey olur mu? Ben yarım saat tedbir almadan bahsediyorum, dikkatli olmadan bahsediyorum. Peygamber efendimizin ifadesiyle salgın hastalıktan vefat eden şehit sevabına nail olur. Ama ben yarım saat boyunca Müslümanlar tedbirli olur diyorum, tedbiri elden bırakmayın diyorum" dedi. Namazlarını kılan vatandaşlar daha sonra yine belirlenen kurallara uygun olarak camiden ayrıldı. ADANA Türkiye’nin en büyük ikinci camisinde 74 gün sonra ilk cuma namazı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sabancı Merkez Camii, Türkiye, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Saba Tümer’in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin’e Zehra Zümrüt Selçuk’tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Hindistan’da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Haberler››Güncel››ADANA Türkiye'nin en büyük ikinci camisinde 74 gün sonra ilk cuma namazı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:53: Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı - Haber 15:53: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefetin bizi adeta topu tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli... - Haber 15:52: İran'ın 4'üncü petrol gemisi de Venezuela'ya ulaştı - Haber 15:52: Ordu'da cuma namazı sevinci - Haber 15:52: Tuzla'da Cuma namazı için camiye giden vatandaşlara seccade ve maske dağıtıldı - Haber 15:44: 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılıyor - Haber 14:00: Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım - Magazin 13:44: 10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu - Haber 12:16: 22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti - Haberler 09:25: Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi - Ekonomi