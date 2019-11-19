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Adana ulubatlı hasan'a yeni eğitim alanı

Ulubatlı Hasan'a yeni eğitim alanıYüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Valiliği tarafından Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde eğitim alanı olarak belirlenen bölgede yıkımı yapılan binaların molozlarının kaldırılması çalışmasını yerinde inceledi.

19.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:59
Ulubatlı Hasan'a yeni eğitim alanı
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Valiliği tarafından Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde eğitim alanı olarak belirlenen bölgede yıkımı yapılan binaların molozlarının kaldırılması çalışmasını yerinde inceledi. Kocaispir, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Ulubatlı Hasan Mahallesi ve Yüreğir'in eğitimdeki başarısının arttırılmasını sağlamak adına önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Valiliğimiz tarafından yapılan kamulaştırma çalışmalarından sonra yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Yıkılan evlerin molozlarını ekiplerimiz büyük bir özveri ile kaldırıyorlar. Ulubatlı Hasan Mahallemizdeki alanın temizlenmesi ve kamuya tahsisi için üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Ekiplerimiz fedakarlıkla çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen istek ve talep üzerine yıkılan alanları temizleyip kamuya tahsis edeceğiz. Eğitim alanı olarak belirlenen bu alana bölgenin ihtiyacını giderecek okullar yapılacak" diye konuştu.
Alana Yüreğir'deki eğitim kalitesini artıracak okulların yapılacağını belirten Başkan Kocaispir, "Hayırsever bir vatandaşımız buraya bir anaokulu yapacak. Anaokulu protokolünü geçtiğimiz günlerde Valimizin huzurunda imzaladık. Anaokulu ve diğer yapılacak okullar bölgede önemli bir eksikliği de giderecektir. Ben buradan anaokulu yapacak olan hayırsever işadamımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.
Adana ulubatlı hasan'a yeni eğitim alanı

Fatih Mehmet Kocaispir, Ulubatlı Hasan, Adana Valiliği, Yüreğir, Güncel

Kaynak: DHA


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