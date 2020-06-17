ADANA Uygulama noktasında durdurulan tırdan 50 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Uygulama noktasında durdurulan tırdan 50 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildiADANA'da polis uygulama noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramada, 50 bin 300 adet uyuşturucu hap, 11,25 gram toz esrar ve 0,92 gram metamfetamin ele geçirildi.

17.06.2020 10:08 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:22
Uygulama noktasında durdurulan tırdan 50 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
ADANA'da polis uygulama noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramada, 50 bin 300 adet uyuşturucu hap, 11,25 gram toz esrar ve 0,92 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüksek miktarda uyuşturucu madde geleceği bilgisine ulaştı. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan polisler, uygulama noktasında bir tırı şüphelenerek durdurdu. Özel eğitimli narkotik detektör köpeği ile arama yapılan tırın içerisinde paketlenmiş halde 50 bin 300 adet uyuşturucu hap, 11,25 gram toz esrar ve 0,92 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili Muhittin Ş. (59) ile Ahmet T. (56) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Muhittin Ş. ile Ahmet T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. ADANA Uygulama noktasında durdurulan tırdan 50 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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