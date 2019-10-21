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Adana uygulamada durdurulan otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı

Uygulamada durdurulan otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktıAdana'da polis ekiplerinin, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu lüks otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı.

21.10.2019 12:51
Uygulamada durdurulan otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı
Adana'da polis ekiplerinin, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu lüks otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, D-400 uygulama alanında şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Lüks otomobilde yapılan aramada 1065 paket kaçak pipo tütünü ve 267 paket kaçak sigara ele geçirdi. Otomobilde detaylı incelemede bulunan polis ekipleri, torpido, bagaj, koltuk kılıfı ve kapı döşemesi içinde kaçak sigara ve tütün çıkardı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.B., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Adana uygulamada durdurulan otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı

Adana, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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