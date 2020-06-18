ADANA Vaka sayısının artış gösterdiği Adana'da 'pes' dedirten görüntü

Vaka sayısının artış gösterdiği Adana'da 'pes' dedirten görüntüKORONAVİRÜS vakalarında son bir haftada artışın yaşandığı Adana'da tüm uyarılara rağmen vatandaşların kurallara uymadığı gözlendi.

18.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:56
Vaka sayısının artış gösterdiği Adana'da 'pes' dedirten görüntü
KORONAVİRÜS vakalarında son bir haftada artışın yaşandığı Adana'da tüm uyarılara rağmen vatandaşların kurallara uymadığı gözlendi.
1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte birçok kentte olduğu gibi Adana'da da son bir haftada vaka sayılarında göze çarpan bir artış olduğu belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Valiliği, özellikle sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve maske takılmadığını belirterek, süreç böyle devam ederse kent genelinde ek tedbirlerin alınacağını duyurdu. Kentin birçok noktasında ise camilerden vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları ve el hijyenine dikkat etmelerine dair gün boyunca anons yapılıyor. Kente yaşayan bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen söz konusu kuralları hiçe sayıyor.
Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde bugün bazı vatandaşların özellikle döner salonlarının önünde maskesiz ve mesafesiz uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Kalabalığın içinde çok sayıda 14 yaş altı çocuğun olması ise dikkat çekti. ADANA Vaka sayısının artış gösterdiği Adana’da ’pes’ dedirten görüntü

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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