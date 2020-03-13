Menü
Haberler ›› Güncel ››Adana Valiliği: 'Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar görevden alınmadı' - Güncel

Adana Valiliği: "Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar görevden alınmadı"

Adana Valiliği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığını bildirdi.

13.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:43
Adana Valiliği:

Adana Valiliği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığını bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınarak yerine Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz'ın kayyum olarak atanmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız tarafından Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmamıştır" denildi.


Kadir Aydar 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Ceyhan Belediye Başkanı seçilmişti. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Adana Valiliği, Bayram Yılmaz, Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Koronavirüsten dolayı eşiyle boşalan mağazalara giden Quaresma, 300 bin TL'lik alışveriş yaptı Güncel
Koronavirüsten dolayı eşiyle boşalan mağazalara giden Quaresma, 300 bin TL'lik alışveriş yaptı
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor Güncel
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor