Adana Valiliği: "Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar görevden alınmadı"
Adana Valiliği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığını bildirdi.
13.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:43
Adana Valiliği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınarak yerine Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz'ın kayyum olarak atanmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız tarafından Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmamıştır" denildi.
Kadir Aydar 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Ceyhan Belediye Başkanı seçilmişti. - ADANA
Kaynak: İHA
Etiketler : Adana Valiliği, Bayram Yılmaz, Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel
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