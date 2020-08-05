ADANA VALİLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Şentop: Fransa, Libya'da meşru hükümete karşı ayaklanan darbecilerle beraber (2)

Pozantı Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, programın ardından Adana Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik ziyaretinde vali yardımcıları ve kurum amirleri tarafından çiçekle karşılanan TBMM Başkanı Şentop, Valilik şeref defterini imzaladı. Vali Süleyman Elban'ın makamında devam eden ziyarette Şentop'a Adana'nın genel durumu ile ilgili bilgi verildi. Valilik ziyaretinde Şentop'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci ile Abdullah Doğru eşlik etti.