Haberler » Dünya » Haber

Adana Valiliği, Pınar Aydınlar ve Dodan Özer'in konserini yasakladı

Adana Valiliği, Pınar Aydınlar ve Dodan Özer'in konserini yasakladı

03.10.2019 13:31Adana Valiliği, Pınar Aydınlar ve Dodan Özer'in konserini yasakladı
Adana Valiliği, Adana Dersimliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin 5 Ekim'de Seyhan Belediyesi'ne ait Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği konseri yasakladı. Konserde Pınar Aydınlar ve Dodan Özer'in sahneye çıkması bekleniyordu.

Pınar Aydınlar kendisine ait Twitter hesabında yayınladığı mesajda, "Yarın Adana'da gerçekleştireceğimiz konserimiz Adana Valiliği tarafından yasaklanmıştır. Bir kez daha yasaklarla karşı karşıyayız. Kimi etkinlikte sanatı uygun değil gerekçesi ile kiminde de böyle keyfi uygulamalarla karşı karşıyayız. Saray soytarısı olmaktansa onurum için ölürüm" mesajını paylaştı.
Euronews.com'da Görüntüle

Seyhan Belediyesi, Pınar Aydınlar, Adana Valiliği, Adana, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
17:37 Fransa İçişleri Bakanı Türkiye ziyaretini erteledi
17:30 Rus buz patenci, 171 bin tl verdiği falcı tarafından dolandırıldı
17:29 Rus buz patenci, 171 bin tl verdiği falcı tarafından dolandırıldı
17:17 Kuyuya düşen at, vinçle kurtarıldı
17:16 Temizlik işçisi kadın, ölümden şans eseri kurtuldu
16:57 Pazar günü sandık başına gidecek olan kosovalılar işsizlikten şikâyetçi
16:31 Belçika: Kürt kökenli Zuhal Demir Flaman Hükümeti'nde Adalet Bakanı oldu