Adana Valiliği Saldırısına İlişkin Dava

Adana
'da, 24 Kasım 2016'da valilik otoparkına park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin ölümü, 33 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3'ü firari, 12'si tutuklu 28 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Tutuklu sanıklardan İhsan Taşdelen
, saldırıyla ilgisinin bulunmadığını ve örgütsel bir konumunun olmadığını iddia etti.
Taşdelen, huzurda bulunan diğer tutuklu sanık Eyüp
Çelik'ten herhangi bir not almadığını ileri sürerek, "Benim bu terör örgütüyle bir alakam yoktur. Kimseden talimat almadım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.
Tutuklu sanıklardan İbrahim Ortaç da olay günü işi gereği Nevşehir
'de olduğunu belirterek, "Evime gelen bu şahısların böyle bir olaya karıştığını bilsem asla evime almazdım. Saldırıyla ilgili bilgim yoktur. Mahkemenin önceki celselerinde de belirttiğim gibi olay günü Adana dışındaydım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.
Terör örgütü PKK
'nın sözde Akdeniz
metropol sorumlusu olduğu iddia edilen "Halo Dayı" kod adlı tutuklu sanık Eyüp Çelik ise suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.
Duruşma savcısı, dosyadaki delil durumu ve kuvvetli suç şüphesi dikkate alınarak, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Veysi Tan'ın, adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Adana
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:46