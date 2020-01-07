Haberler » Güncel » Adana Valiliği, sel ve su baskını riskine karşı uyardı - Haber

Adana Valiliği, sel ve su baskını riskine karşı uyardı

Adana Valiliği, kentte 8 Ocak Çarşamba gününe kadar sürecek kuvvetli ve sağanak yağışlardan dolayı oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kıyaya yakın kesimlerde hortum oluşması riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

07.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:57 Adana Valiliği, sel ve su baskını riskine karşı uyardı
Valiliği, kentte 8 Ocak Çarşamba gününe kadar sürecek kuvvetli ve sağanak yağışlardan dolayı oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kıyaya yakın kesimlerde hortum oluşması riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Adana Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde 6 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren devam eden ve 8 Ocak Çarşamba gününe kadar sürecek olan kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağışların Adana'nın merkez ve kıyı ilçeleri ile batısında etkili olduğundan vatandaşlarımızın bu sebeple oluşabilecek; sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kıyaya yakın kesimlerde hortum oluşması riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Ayrıca Pozantı ilçemizde meydana gelen yoğun kar yağışı sebebiyle Adana-Pozantı-Akçatekir arası ile Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli istikametlerine seyahat edecek vatandaşlarımızın mevsim şartlarına uygun olarak kış lastiği kullanmaları, zincir takmadan yola çıkmamaları ve trafik kurallarına uymaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ADANA

Adana Valiliği, su baskını, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:32   FIRTINA NEDENİYLE 8 YÜK GEMİSİ, BOĞSAK KOYU'NA YANAŞTI TEKNELER BATTI-EK - Haber
17:32   FLAŞ - Haber
17:32   Antalya'da eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi - Haber
17:32   Musul'da uyuşturucu operasyonu - Haber
17:27   Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 17:35:32