Adana Valiliğinden hasta kadına yardım eli uzatıldı

Adana'da yürüme güçlüğü çeken 75 yaşındaki hasta kadın için valilik tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

28.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:07
Adana'da yürüme güçlüğü çeken 75 yaşındaki hasta kadın için valilik tekerlekli sandalye yardımında bulundu.
Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, Vali Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla kalp, böbrek ve guatr hastası olan 7 çocuk annesi 75 yaşındaki Sakine Çamer'i yanında kaldığı oğlu Cengiz Çamer'in evinde ziyaret etti.
Görevliler, görme ve yürüme engeli de bulunan kadın için tekerlekli sandalye yardımında bulundu.
Sakine Çamer, yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra dün gittiği evlerine kendisini almayıp darbettikleri iddiasıyla iki oğlu ve iki gelini hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.
Çamer, üzüntüsünü dile getirerek "Hastaneden taburcu olduktan sonra evime gitmek istedim ama beni almadılar. Bir kabahatim olsa hak ettiğimi düşünürdüm ama bir kabahatim de yok. Neden böyle yaptıklarını bilmiyorum. Şimdi bana diğer oğlum, gelinim ve kızım bakıyor." dedi.
Cengiz Çamer de kardeşlerinin annelerini evine almayıp sokağa bırakmasından ötürü üzgün olduğunu dile getirdi.
Çamer, annesinin uzun süre hastanede tedavi gördüğünü ve o süreçte de kardeşlerinin çoğunun sahip çıkmadığını ileri sürerek, "Annemi kendisine ait eve almayıp sürükleyerek yakındaki bir sokağa bırakmışlar. Bu bir vicdansızlıktır. Ben anneme bakarım, bakmak istemeyen de bakmasın." ifadelerini kullandı. Adana Valiliğinden hasta kadına yardım eli uzatıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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