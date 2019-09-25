Son dakika: Adana Valisi Demirtaş: Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi esnasında yol kenarına bırakılan bomba patlatıldı. Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü. Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

VALİ DEMİRTAŞ: YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayla ilgili bilgi veren Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini, yaralılar olduğunu aktararak, "Yaralıların sağlık durumu iyi. Terör saldırısında 1 polis memuru ile kaldırımda bulunan 4 kişi hafif yaralandı." dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: ÖLÜM HABERİ GELMEDİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Habertürk yayınında yaptığı açıklamada, "Kiremithane Mahallesi'ne yakın bir yerde olay yeri. Bizde şimdi olay yerine gidiyoruz. Tam olarak ne olduğunu öğreneceğiz. Araçta kaç kişi var bilmiyorum. Bir bombalı saldırı. Yaralılar var. Ölüm haberi gelmedi. Umarım olmaz." ifadelerini kullandı.