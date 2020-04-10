Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana ve Hatay'da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana ve Hatay kent merkezlerinde yoğunluk yaşandı.

10.04.2020 23:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:24
Adana ve Hatay'da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana ve Hatay kent merkezlerinde yoğunluk yaşandı.
Kararın ardından her iki kentin merkezinde ve mahallelerde yaya ve araç yoğunluğu görüldü.
Sokağa çıkan vatandaşlar fırın, manav ve bakkalların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Polis ekipleri ise hafta sonu fırın ve eczanelerin açık olacağını megafonla anons etti.
Hatay'da bir manavın önünde kuyruk oluşturan vatandaşlara polis ekipleri sosyal mesafeyi korumaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Adana, Hatay, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı Haberler
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Sneijder’in gözü Fatih Terim’in koltuğunda! Haberler
Sneijder'in gözü Fatih Terim'in koltuğunda!
Haberler ›› Güncel ››Adana ve Hatay'da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:06: Samsun'da vatandaşlar marketlere akın etti - Haber 00:06: Tekirdağ'da fırınlarda 'sokağa çıkma yasağı' mesaisi - Haber 00:06: Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 297'ye çıktı - Haber 00:05: Sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk - Haber 00:04: Başkan Yılmaz: "Uygulama sadece 48 saat geçerli" - Haber 23:58: Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın - Haber 23:30: Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak - Haber 23:09: İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik - Haber