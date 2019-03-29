Adana ve Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu

Kaynak: AA

Adana ve Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Adana ve Hatay'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik ortak operasyon düzenledi.İki kentte düzenlenen operasyonlarda Yasemin ve eşi Bilal T, Sürmeli U, İsmail T, Mazlum S, Ömer K. ve Hakan E. gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 33 kilo 787 gram esrar, iki ruhsatsız tabanca, 37 mermi ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.Kente getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Yasemin T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri ise tutuklandı.