29 Mart 2019, 09:44
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Adana ve Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu

- Zanlıların Adli Tıp Birimine getirilmesi Zanlıların polis aracına bindirilmesi Ele geçirilen uyuşturucu maddenin emniyette sergilenmesi Adana ve Hatay'da uyuşturucu operasyonu Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADANA (AA) – Adana...

- Zanlıların Adli Tıp Birimine getirilmesi
Zanlıların polis aracına bindirilmesi
Ele geçirilen uyuşturucu maddenin emniyette sergilenmesi Adana ve Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ADANA (AA) – Adana ve Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana ve Hatay'da emniyet müdürlüklerine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik ortak operasyon düzenledi.

İki kentte düzenlenen operasyonlarda evli çift Yasemin ve Bilal T. ile Sürmeli U, İsmail T, Mazlum S, Ömer K. ve Hakan E. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 33 kilo 787 gram esrar, iki ruhsatsız tabanca, 37 mermi, 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'ya getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yasemin T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 6 kişi tutuklandı. Hatay, Adana, Güncel
Kaynak: AA