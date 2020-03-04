Haberler » Güncel » Adana ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı - Haber

Adana ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı

ADANA ve İstanbul'da, FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

04.03.2020 08:52 | Son Güncelleme: 04.03.2020 08:52Adana ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı

ADANA ve 'da, FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları belirlenen aralarında kadınların da bulunduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri de şüphelilere yönelik Adana ve İstanbul'da, eş zamanlı operasyon başlattı. Şafak vakti başlatılan operasyonda Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler ise işlemlerinin  ardından Adana'ya getirilecek. Operasyon sürüyor.



İstanbul, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

4.03.2020 09:21:30