Adana ve İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Adana ve İstanbul 'da, sahte senet düzenleyerek iş adamlarını 186 milyon lira borçlandırdığı öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda yakalanan 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, iş adamlarının imzalarını taklit edip bu kişilerin adına senet düzenleyerek borçlandırdığı öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik 4 gün önce başlatılan operasyon kapsamında aranan 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, şüpheliler arasındaki özel bir bankada çalışanı olan N.P'nin elde ettiği bazı iş adamlarına ait imza sirkülerini ele geçirip suç örgütüne verdiği, imzalar kullanılıp sahte senet düzenlenerek mağdurların 186 milyon lira borçlandırıldığı ve iş adamlarının icraya verildiği öne sürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden avukatlar F.P. ve O.Y'nin de arasında olduğu 6'sı tutuklandı, banka çalışanı N.P'nin de yer aldığı 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün iş adamlarının imzalarını taklit ettiği ve bu kişilerin adına senet düzenleyerek borçlandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin yakalanması için Adana ve İstanbul'daki 18 adrese operasyon düzenlenmiş, zanlılardan 10'u gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 28 milyon 876 bin lira değerinde çok sayıda senet ile evrak ve bazı dijital malzemeler ele geçirilmişti.