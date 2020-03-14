Adana ve Mersin'de koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıldı
Adana ve Mersin'de, koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.
14.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:54
Adana ve Mersin 'de, koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.
Adana Havalimanında bulunan taksiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlarla dezenfekte edildi.
Taksilerin yanı sıra durakların da dezenfekte edildiği çalışmaların, kent genelinde yapılacağı öğrenildi.
Havalimanı Taksi Kooperatif Başkanı Umut Baykan, koronavirüsle ilgili duraklarındaki tüm taksilerin dezenfekte işlemini yaptıklarını söyledi.
Vatandaşların hijyenik bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle çalışmayı gerçekleştirdiklerini dile getiren Baykan, önümüzdeki günlerde de kentteki tüm taksi duraklarında dezenfekte uygulamasının yapılacağını kaydetti.
Otobüsler dezenfekte edildi
Adana'da şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bazı seyahat firmaları da otobüslerde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Yurt genelinde tüm okulların tatil edilmesiyle şehirler arası yolcu trafiğinde oluşan yoğunluk üzerine sektör temsilcileri de tedbirlerini artırdı.
Seyahat firmasının Halkla İlişkiler Müdürü Nuray Aybatar, koronavirüsle ilgili yolcuların sağlığı açısından otobüslerinde dezenfekte uygulamasının yapıldığını kaydetti.
Otobüslerin temizliğinin yapıldığını dile getiren Aybatar, çalışmalar kapsamında seyahat eden yolculara da koronavirüsle ilgili bilgilendirmelerde bulunduklarını belirtti.
Mersin'de dezenfekte çalışmaları
Mersin'de, vatandaşların ortak kullandığı alanlarda, toplu taşıma araçlarında, eğitim kurumlarında ve ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışmaları devam etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Kovid-19'a karşı Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde temizlik çalışması yapıldı.
Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odasına bağlı minibüs ve taksiler de dezenfekte edildi.
Yenişehir Belediyesi ekipleri ise pazar yerleri, cadde ve sokaklar, çöp konteynerleri, muhtarlıklar ve belediye hizmet araçlarında dezenfekte çalışması yürüttü.
Gülnar ilçesinde de Kovid-19'a karşı kamu binaları, okullar, ibadethaneler ilaçlandı.
Belediye kursları geçici olarak kapatıldı
Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, 2 hafta süreyle kapatıldı.
Adana Havalimanında bulunan taksiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlarla dezenfekte edildi.
Taksilerin yanı sıra durakların da dezenfekte edildiği çalışmaların, kent genelinde yapılacağı öğrenildi.
Havalimanı Taksi Kooperatif Başkanı Umut Baykan, koronavirüsle ilgili duraklarındaki tüm taksilerin dezenfekte işlemini yaptıklarını söyledi.
Vatandaşların hijyenik bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle çalışmayı gerçekleştirdiklerini dile getiren Baykan, önümüzdeki günlerde de kentteki tüm taksi duraklarında dezenfekte uygulamasının yapılacağını kaydetti.
Otobüsler dezenfekte edildi
Adana'da şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bazı seyahat firmaları da otobüslerde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Yurt genelinde tüm okulların tatil edilmesiyle şehirler arası yolcu trafiğinde oluşan yoğunluk üzerine sektör temsilcileri de tedbirlerini artırdı.
Seyahat firmasının Halkla İlişkiler Müdürü Nuray Aybatar, koronavirüsle ilgili yolcuların sağlığı açısından otobüslerinde dezenfekte uygulamasının yapıldığını kaydetti.
Otobüslerin temizliğinin yapıldığını dile getiren Aybatar, çalışmalar kapsamında seyahat eden yolculara da koronavirüsle ilgili bilgilendirmelerde bulunduklarını belirtti.
Mersin'de dezenfekte çalışmaları
Mersin'de, vatandaşların ortak kullandığı alanlarda, toplu taşıma araçlarında, eğitim kurumlarında ve ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışmaları devam etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Kovid-19'a karşı Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde temizlik çalışması yapıldı.
Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odasına bağlı minibüs ve taksiler de dezenfekte edildi.
Yenişehir Belediyesi ekipleri ise pazar yerleri, cadde ve sokaklar, çöp konteynerleri, muhtarlıklar ve belediye hizmet araçlarında dezenfekte çalışması yürüttü.
Gülnar ilçesinde de Kovid-19'a karşı kamu binaları, okullar, ibadethaneler ilaçlandı.
Belediye kursları geçici olarak kapatıldı
Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, 2 hafta süreyle kapatıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Adana Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Adana, Güncel
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