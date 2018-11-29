Adana ve Mersin'de Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana
ve Mersin
'de, bu geceden itibaren yarın sabah saatlerine kadar gök gürültülü ve kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.
Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz
'de bu gece başlayacak gök gürültülü ve kuvvetli sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar Mersin geneli ile Adana kent merkezi ve Pozantı
, Aladağ
, Karaisalı
ilçelerinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlardan ve yetkililerden ani sel, su baskını
, yıldırım ve deniz üzerinde hortum oluşması riski ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Sabah,Mersin,Adana
29 Kasım 2018 Perşembe 15:27