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Adana ve Mersin için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana ve Mersin'de yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

05.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:48 Adana ve Mersin için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, ve 'de yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın Mersin merkez ve kıyı ilçeleri ile Adana'nın batısında etkili olmasının beklendiği, metrekareye 100-200 kilogram yağış düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Sağanağın, çarşamba sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Mersin, Sabah, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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