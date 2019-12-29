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Adana ve Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

Mersin ve Adana için bu gece yarısından itibaren kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

29.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:15 Adana ve Mersin için kuvvetli yağış uyarısı
ve için bu gece yarısından itibaren kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Adana ve Mersin'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Metrekareye 51 ile 100 kilogram yağış düşmesi beklenirken, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Ayrıca meteorolojiden yapılan bir başka uyarıda, İç Anadolu'yu Doğu Akdeniz'e bağlayan karayollarında, başta Ulukışla ile Pozantı arasındaki karayolu ve geçitler olmak üzere ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerde, bu gece saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi. 20 santimetreye ulaşması beklenen yar yağışı nedeniyle, ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi. - MERSİN

Mersin, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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