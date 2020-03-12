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Adana ve Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana ve Mersin için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

12.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:30
Adana ve Mersin için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana ve Mersin için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, yarın Adana'nın kuzeybatısı ile Mersin'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin, Adana, Güncel

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