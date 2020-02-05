Adana ve Mersin için sağanak uyarısı

Adana ve Mersin için sağanak sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren, sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın gece saatlerine kadar Mersin ve Adana'da etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Yağışların, 1400 rakım ve üzerinde kar şeklinde beklendiği ifade edilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.