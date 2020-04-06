Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana ve Osmaniye'de kuzu göbeği mantarı hasadı başladı

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Toros Dağları'nda yetişen kuzu göbeği mantarının hasadına başlandığını bildirdi.

06.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:02
Adana ve Osmaniye'de kuzu göbeği mantarı hasadı başladı
Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Toros Dağları'nda yetişen kuzu göbeği mantarının hasadına başlandığını bildirdi.
Yılmaz, yazılı açıklamasında, Toroslar'da kuzu göbeği mantarının bahar döneminde küçük gruplar halinde yetiştiğini, lezzeti kadar içeriğideki vitamin ve minerallerden dolayı da "aranan bir tad" olduğunu belirtti.
Türkiye'den geçen yıl ihraç edilen 20 ton civarında kuzu göbeği mantarının 5-6 tonunun yöreden toplandığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:
"Adana ve Osmaniye 'nin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen mantarın hasadı, resmi görevliler nezaretinde başladı. Önemli bir ihraç ürünü olan kuzu göbeği mantarı iç piyasadan ziyade Avrupa ülkelerine ve ABD'ye ihraç ediliyor. Bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle daha az toplanmasını bekliyoruz. Salgın nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmaması, diğerlerinin ise sosyal mesafeye uygun hareket ederek kalabalık oluşturmadan maske ve eldiven kullanmaları konusunda uyarıyoruz."
Yılmaz, bitkinin orman köylüsüne önemli bir ek gelir imkanı sunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mahmut Yılmaz, Toros Dağları, Osmaniye, Adana, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Adana ve Osmaniye'de kuzu göbeği mantarı hasadı başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de sadece 1 ölüm gerçekleşti Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de sadece 1 ölüm gerçekleşti
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu Haberler
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu Haberler
Görüntü Türkiye'den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı Haberler
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı
Bakan’dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek Haberler
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek
Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı Haberler
Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği yurt dışında salgın sebebiyle mahsur kaldı Haberler
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği yurt dışında salgın sebebiyle mahsur kaldı
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı Haberler
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:11: Kütahya'da gıda ve temel ihtiyaç dayanışması için raf - Haber 12:10: Bitlis'te mühimmat ele geçirildi - Haber 12:10: Irak'ta ABD petrol şirketine saldırı - Haber 12:10: Kaspersky'den akıllı cihazlarda koronavirüse karşı hijyen önerileri - Haber 12:10: YPG/PKK, Aynularab'da döşediği mayınlarla 8 sivili katletti - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:36: Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı - Haberler 10:17: Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı - Haber 09:54: Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı - Haber 09:48: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı - Haber 09:41: Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim - Haber 08:54: Soylu'dan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil - Haber