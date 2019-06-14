Adana ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı

Adana
'nın Merkez
, Ceyhan
, İmamoğlu
ve Kozan
ilçeleri ile Osmaniye
'nin Kadirli
ve Sumbas
ilçelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Adana Merkez
, Ceyhan, İmamoğlu ve Kozan ilçeleri ile Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.Söz
konusu yağış nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını
, yıldırım tehlikesi, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.