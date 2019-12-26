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Adana ve Osmaniye'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Adana ve Osmaniye'nin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

26.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:18 Adana ve Osmaniye'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
ve 'nin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Adana'nın ilçesi Akçatekir Yaylası'nda, kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.
Kapanan yolların yeniden trafiğe açılması için Pozantı Belediyesi ekiplerince kar küreme çalışması başlatıldı.
Ekiplerin sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü çalışmayla trafik akışı normale döndü.
Aladağ ilçesinde de etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu.
Osmaniye'de bir köye 2 gündür elektrik verilemiyor
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de kar yağış nedeniyle enerji nakil hattında hasar oluştu.
Hasar nedeniyle Değirmendere köyüne 2 gündür elektrik verilemediği bildirildi.
Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Osmaniye, Pozantı, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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