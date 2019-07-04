Adana ve Singapur arasında ticaret olanakları araştırılıyor

Singapur Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han ve beraberindeki heyet, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Singapur'la Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesi amacında olduklarını belirten Büyükelçi Shen Han, Adana'yla tarım sektöründe ticaret yapılabileceğini belirterek, kentteki tarım ürünü fiyatlarının ucuzluğunun bu konuda fırsat oluşturduğunu söyledi.



Büyükelçi amaçlarını aktardı



Adana'daki tarım ürünleri konusundaki bilgiyi, ilgili birimlere aktaracaklarını kaydeden Büyükelçi Shen Han, Mersin Limanı'nı da ziyaret ettiklerini ifade ederek, ülkelerindeki havalimanı ile liman kapasiteleri hakkında bilgi verdi. Shen Han, Singapur'la olan ticaret hacminin arttırılmasının, imzalanan kapsamlı serbest ticaret anlaşmaları ile daha da ileri taşınmasının mümkün olduğunu belirtti.



Büyükelçi, Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu ve her alanda iş birliğinin artırılması için çaba harcayacağını vurguladı. Büyükelçi Han son olarak Singapur'un kendisine ait petrol kaynakları olmamasına rağmen sahip olduğu rafinerileriyle önemli bir petrol işleme merkezi durumunda bulunduğunu ve ülkede dünyaca ünlü üç önemli rafinerinin faaliyette olduğunu kaydetti.



Zeydan Karalar Adana'yı anlattı



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, Adana'da sanayi altyapısının ve kültürünün bulunduğunu, Adana'nın sahip olduğu zenginliklerden dolayı, geleceğinin parlak olduğunu belirtti.



Başkan Zeydan Karalar, "Adana açısından sebze ve meyve üretimi ile bunların ihracatı büyük önem taşıyor. Bu konularda iş birliği yapılabilir. Adana özellikle karpuz üretiminde çok başarılı" dedi.



Ceyhan ilçesindeki petrol rafinerisinden de bahseden ve önümüzdeki süreçte bu konuda yeni yatırımların olabileceğini anlatan Başkan Zeydan Karalar, "Adana eskiden tarım kentiydi ve bunun sonucunda şehirde, tarıma dayalı bir sanayi mevcuttur. Şu an orta ölçekli sanayi daha faal ve tekstil sanayisi halen etkinliğini sürdürüyor. Farklı alanlarda üretim yapan fabrikalarımız da var" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA