22.06.2019 09:43
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ADANA Viyadükteki bariyerlere çarpan TIR'daki domatesler kafenin üzerine döküldü

Viyadükteki bariyerlere çarpan TIR'daki domatesler kafenin üzerine döküldüAdana'da, sürücüsünün kontrolden çıkarak viyadük bariyerlerine çarparak devrilen TIR'daki tonlarca domates, kafenin üzerine döküldü.

Viyadükteki bariyerlere çarpan TIR'daki domatesler kafenin üzerine döküldü
Adana 'da, sürücüsünün kontrolden çıkarak viyadük bariyerlerine çarparak devrilen TIR'daki tonlarca domates, kafenin üzerine döküldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kafe ve TIR'da hasar oluştu.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Seyhan Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Fehmi Deniz yönetimindeki 63 FM 255 plakalı domates yüklü TIR, iddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir otomobilin aniden önüne geçmesi sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle bariyerlere çarparak devrildi. TIR'da yüklü tonlarca domates ise viyadüğün altındaki kafenin üzerine döküldü. Kafede yaklaşık 50 kişinin bulunduğu sırada meydana gelen kazada, dökülen domatesler nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ise büyük hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Fehmi Deniz, iddiaya göre aniden önüne geçen otomobil yüzünden direksiyonu sola çevirdiğini, bu nedenle de bariyerlere çarptığını söyledi.
Polis , kazayla ilgili soruşturma başlattı.ADANA Viyadükteki bariyerlere çarpan TIR'daki domatesler kafenin üzerine döküldü
Kaynak: DHA
Adana , Güncel

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