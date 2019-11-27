Haberler » Güncel » Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı - Haber

Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı

İstanbul'da düzenlenecek etkinliğe katılmak için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü şefler şırdan yemek için Adana'ya gitti. Şırdanla ilk kez tanışan şefler lezzetine doyamadı.

27.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:17

Bu yıl 'da beşincisi düzenlenecek olan Gastromasa'ya katılacak dünyaca ünlü şefler yemeklerini tattı. Şırdanı ilk defa tadan şefler hayran kaldı.

ADANA LEZZETLERİNİ TATTILAR

Uluslararası şeflerin workshoplar ve özel sunumlarla sahne alacağı bu yıl beşincisi düzenlenen Gastromasa, 30 Kasım Cumartesi İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Kalkınma Ajansı'nın işbirliğinde Gastromasa komitesi 18 ülkeden gelen 21 şefi ve gazetecileri Adana yemeklerini tatması için dün akşam Adana'ya getirdi. Akşam deniz ürünlerini tadan şefler ve gazeteciler, bugün ise Park Zirve Zaimoğlu Restoranı'na kentin yöresel yemeklerini tatmak için geldi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yemek öncesi yaptığı konuşmada Adana'nın yiyeceklerinin tanıtılması için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

"GASTRONOMİ AÇISINDAN MÜKEMMEL BİR İL"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise "Doğa, tarih ve gastronomi açısından mükemmel bir ildesiniz. Adana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ildir. Bu yıl ki Lezzet Festivali'nde hem 'ye hem de yurt dışına hitap ettik. Bu festivalin de Adana'nın tanıtımı için çok önemi oldu" diye konuştu.

ŞEFLER KEYİFLE YEDİ

Konuşmaların ardından katılımcılar şırdan dolması, içli köfte, çiğköfte, su böreği, yüzük çorbası, dolma, etli pilav ve zeytinyağlı yemeklerin yanı sıra tatlıların tadına baktı. Bu sırada bazı şefler kente özgü olan şırdan dolmasını yeyip tadına hayran kaldı.

Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı

İstanbul, Türkiye, Adana, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:22 (ek bilgiyle)- MALTEPE'DE HAYVANSEVERLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLAN VAHŞETE 3 GÖZALTI
18:22 The Opera Locos ile Maria Pages, CRR'de sahne alacak
18:21 Spor trabzonspor, getafe maçı hazırlıklarını tamamladı
18:21 Spor ünal karaman ve erce kardeşler'in açıklamaları
18:21 maltepe'de hayvanseverlerin tepkisine neden olan vahşete 3 gözaltı
17:56 Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar
17:43 İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var
17:42 CHP, Faruk Bildirici'yi yeniden RTÜK üyeliğine aday gösterdi
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile protestoları görüştü
17:06 Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi
15:45 Emre Akbaba, 7 ay sonra ilk kez takımla antrenmana çıktı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
08:14 Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Haluk Bilginer İstanbul'a geldi
23:33 Hasan Şaş son dakikada gelen gol sonrası çılgına döndü!
27.11.2019 18:23:37