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Adana'ya gelen herkesin ateşi ölçüldü, evlerine gönderildi

Adana'ya gelen herkesin ateşi ölçüldü, evlerine gönderildi Adana polisi kentin giriş çıkışlarında uygulama yaparak şehre gelen herkesin ateşini ölçüp, Adanalı olmayanlar kendi şehirlerine gönderildi Otoyolda bütün araçlar durdurulunca uzun kuyruklar oluştu ADANA - Adana'da polis, şehrin giriş...

31.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:27
Adana 'ya gelen herkesin ateşi ölçüldü, evlerine gönderildi
Adana polisi kentin giriş çıkışlarında uygulama yaparak şehre gelen herkesin ateşini ölçüp, Adanalı olmayanlar kendi şehirlerine gönderildi
Otoyolda bütün araçlar durdurulunca uzun kuyruklar oluştu

ADANA - Adana'da polis, şehrin giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktasında denetim yaptı. Ateşi ölçülen vatandaşlar evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.
Yeni tip korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından şehirler arası yolculuğun yasaklanmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis şehrin bütün giriş çıkışlarında uygulama noktaları oluşturdu. Polis gelen bütün araçları ayırt etmeden durdurup içindeki vatandaşların tek tek ateşini ölçtü. Bir polis durdurulan araçlardaki vatandaşları, "Eviniz daha sağlıklı, lütfen evinize gidin" diyerek uyardı. Ayrıca Adanalı olmayan vatandaşlar da en kısa yoldan kendi illerine yönlendirildi. Adana'ya başka şehirden gelen kimse alınmadı. Polis otoyolda bütün araçları durdurunca uzun araç kuyrukları oluştu.
Vatandaşlar polisin kendileri için çalıştığını, yapılan uygulamanın çok olumlu olduğunu, polislerin de bu salgına karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Allah sizi korusun" dedi.
Polisin uygulamasının bu salgın bitene kadar devam edeceği, Adana'ya il dışından gelen kimsenin alınmayacağı öğrenildi. Ayrıca tarım işçisi taşıyan bir minibüs sürücüsüne ise fazla yolcu taşıdığı için para cezası kesildi.
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Adana’ya gelen herkesin ateşi ölçüldü, evlerine gönderildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Adana, Genel

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Adana'ya gelen herkesin ateşi ölçüldü, evlerine gönderildi
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