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Adana'ya gelenlere koronavirüs tedbirleri için evlerine dönmeleri çağrısı yapıldı

Türkiye'deki farklı şehirlerden araçlarıyla Adana'ya gelenlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polislerce evlerine dönmeleri çağrısında bulunuldu.

31.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:16
Adana'ya gelenlere koronavirüs tedbirleri için evlerine dönmeleri çağrısı yapıldı
Türkiye 'deki farklı şehirlerden araçlarıyla Adana 'ya gelenlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polislerce evlerine dönmeleri çağrısında bulunuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli şehirlerden kente gelenlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Sağlık ekiplerince, kara yolu ve otoyollarda oluşturulan denetim noktalarında durdurulan araçlardaki sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçüldü.
Eldiven ve maske kullanan polis ekipleri de kente gelenlere, "Dünyada ve ülkemizde yaygın olan koronavirüs salgının sizleri ve ailenizi etkilememesi, tüm topluma yayılmaması için en yakın yoldan evinize dönmenizi rica ediyoruz. Adana Emniyet Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz." dedi.
Sürücüler ve bazı yolcular da polis ekiplerine teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Polis, Adana, Güncel
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