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Adana'ya Geri Gönderme Merkezi yapılıyor

Adana'da yapımı devam eden Geri Gönderme Merkezi inşaatının yüzde 40'ının tamamlandığı bildirildi.

23.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:29Adana'ya Geri Gönderme Merkezi yapılıyor
'da yapımı devam eden Geri Gönderme Merkezi inşaatının yüzde 40'ının tamamlandığı bildirildi.

Vali Mahmut Demirtaş, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Adana'da yapım çalışmaları devam eden Geri Gönderme Merkezinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesinde 10 bin metrekare arsa içerisinde yapımına başlanan ve bugün itibariyle yüzde 40'ı tamamlanan Geri Gönderme Merkezinde gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, "Spor, sağlık ve sosyal tesisleri, yemekhaneler, özel bakım odalarıyla toplamda 9 blok olan merkezimizin tamamlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz bünyesindeki Geri Gönderme Merkezimizi önümüzdeki sene faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Burada 400 kişiye hizmet verilebilecek" dedi.

İnceleme ziyaretine İl Göç İdaresi Müdürü Velican Doğru da katıldı. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Avrupa Birliği, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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