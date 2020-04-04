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Adana'ya giriş ve çıkışa üst düzey önlem

Adana'ya giriş ve çıkışa üst düzey önlem Adana'da kent içerisinden otobana bağlanan yollar bariyer ile kapatıldı Adana'nın otoban giriş ve çıkı noktaları görüntülere havadan böyle yansıdı Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş...

04.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:47
Adana 'ya giriş ve çıkışa üst düzey önlem
Adana'da kent içerisinden otobana bağlanan yollar bariyer ile kapatıldı
Adana'nın otoban giriş ve çıkı noktaları görüntülere havadan böyle yansıdı
ADANA - Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak 'a giriş çıkışların yasaklanmasının ardından Adana'da önlemler üst düzeye çıkartıldı. Kent içerisinde otobana bağlanan yollar bariyer ile kapatılırken otoban içerisindeki uygulama noktasındaysa araçlar tek tek kontrol edildi.
İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerine harekete geçen polis ekipleri gece yarısı itibarıyla Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu ile Tarsus ve Osmaniye kara yollarını kapattı. Adana'ya girişteki uygulama noktalarında tır ve kamyon harici tüm araçları durduran ekipler, ikameti Adana ve yol üzerindeki diğer illerde olanları geçirirken, diğer sürücülerin girişine izin vermedi.
İstanbul'dan Osmaniye'ye giden bir sürücü, "Yasağa yolda yakalandım. Şuan Osmaniye'ye evime gidiyorum. Kendimi direkt karantinaya alacağım" diye konuştu.
Öte yandan kent içerisinden otobana bağlanan kuzey ve doğu giriş-çıkışları hariç bütün yollar bariyer ile kapatıldı. Adana’ya giriş ve çıkışa üst düzey önlem

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Osmaniye, Tarsus, Adana, Genel

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Adana'ya giriş ve çıkışa üst düzey önlem
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