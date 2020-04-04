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Adana'ya giriş ve çıkışlarda sıkı denetim

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş- çıkışların gece yarısından itibaren 15 gün süreyle yasaklandığını açıklamasının ardından, polis Adana'ya gelen araçları tek tek kontrol etti.

04.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:54
Adana'ya giriş ve çıkışlarda sıkı denetim

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'a giriş- çıkışların gece yarısından itibaren 15 gün süreyle yasaklandığını açıklamasının ardından, polis Adana 'ya gelen araçları tek tek kontrol etti.

Kentte yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında özel araçların kente giriş- çıkış yasağı saat 00.00 itibariyle uygulanmaya başlandı. Kentin giriş- çıkışlarında önlem alan güvenlik güçleri ikameti Adana'da olmayanların kente girişine izin vermedi. Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uygulama yapan polisler, gişelerden giren araçların tamamını durdurarak sürücülerin kimliklerini kontrol etti; ikameti kentte olanlara izin verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Zonguldak, Adana, Güncel
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