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Adana'ya giriş ve çıkışlarda sıkı denetim

Adana'ya giriş ve çıkışlarda sıkı denetimCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş- çıkışların gece yarısından itibaren 15 gün süreyle yasaklandığını açıklamasının ardından, polis Adana'ya gelen araçları tek tek kontrol etti.

04.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:53
Adana 'ya giriş ve çıkışlarda sıkı denetim
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'a giriş- çıkışların gece yarısından itibaren 15 gün süreyle yasaklandığını açıklamasının ardından, polis Adana'ya gelen araçları tek tek kontrol etti.
Kentte yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında özel araçların kente giriş- çıkış yasağı saat 00.00 itibariyle uygulanmaya başlandı. Kentin giriş- çıkışlarında önlem alan güvenlik güçleri ikameti Adana'da olmayanların kente girişine izin vermedi. Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uygulama yapan polisler, gişelerden giren araçların tamamını durdurarak sürücülerin kimliklerini kontrol etti; ikameti kentte olanlara izin verdi. Adana’ya giriş ve çıkışlarda sıkı denetim

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak, Polis, Adana, Güncel

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Adana'ya giriş ve çıkışlarda sıkı denetim
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