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Adana'ya göçle gelenlere kar gezisi

Adana'da yaşayan göçmenlerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla kurulan Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri Göçmen Uyum ve Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören 60 göçmeni Pozantı ilçesinde bulunan Karboğaz'a kar gezisine götürdü.

19.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:13Adana'ya göçle gelenlere kar gezisi
'da yaşayan göçmenlerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla kurulan Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri Göçmen Uyum ve Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören 60 göçmeni ilçesinde bulunan Karboğaz'a kar gezisine götürdü.

Göçmen ve mültecilerin mevzuatlar dahilinde sağlık, hukuk, istihdam, toplumsal destek hizmetleri ve kamu hizmetlerine ulaşımı noktasında danışmanlık hizmeti veren, yerel topluluk ile göçmen topluluk arasında toplumsal uyumun sağlanmasına katkı sunan Adana Büyükşehir Belediyesi, göçmenlere yönelik düzenlediği etkinliklere bir yenisini ekledi.

Karboğaz'a düzenlenen gezi ile göçmenler unutulmaz bir gün yaşadı. Kar topu oynayıp, kardan adam yapan göçmenler yemek yiyerek güzel bir gün geçirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, göçmenlerin entegrasyonu ve sosyalleşmesi noktasından bundan sonra da, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Pozantı, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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