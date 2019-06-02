Adana
'ya şehit ateşi düştü (2)
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehit Jandarma
Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca'nın cenazesi hava yoluyla memleketi Adana'ya getirildi. Baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Merkez
Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş
, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, çeşitli partilerden milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehidin babası Muharrem Sanca, annesi Makbule Sanca, kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende şehidin kız kardeşleri uzun süre göz yaşı dökerek şehidin Türk bayrağıyla sarılı tabutuna sarılmak istedi. Şehidin annesi Makbule Sanca da güçlükle ayakta durabildi. Şehidin tabutunu öpmek isteyen kız kardeşi, bir asker tarafından yatıştırıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: DHA
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