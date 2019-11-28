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Adana'ya şehit ateşi düştü

Adana'ya şehit ateşi düştüHakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un (24) acı haberi, Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

28.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:02
'ya şehit ateşi düştü
'de üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un (24) acı haberi, Adana'nın ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
Olay, dün gece, Hakkari ile Çukurca ilçesi arasında bulunan, yol güvenliğinin sağlandığı Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde meydana geldi. Hakkari ve çevresinde yağmur etkili olurken, üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 13 asker de yaralandı. Şehit askerlerden Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un acı haberi, Kozan'a bağlı Ağlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Göreve 2018'de başladığı ve bekar olduğu öğrenilen şehit Çabuk'un acı haberini evinde alan anne Feriha Çabuk, gözyaşı döktü. Şehit annesi Çabuk'u, yakınları ve komşuları teskin etti.
ACI HABERİ AYAKKABI BOYARKEN ALDI
Kozan'da yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan baba Ünlen Çabuk da oğlunun acı haberini ayakkabı boyarken aldı. Şehadet haberiyle gözyaşı döken baba Çabuk, bulunduğu bölgeye yakın eczaneye alınarak, sakinleştirilmeye çalışıldı. Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un evine, Türk bayrakları asılırken, belediye ekipleri de taziye çadırı kurdu.
Adana'ya şehit ateşi düştü

Hakkari, Kozan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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