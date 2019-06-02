02.06.2019 14:56
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Adana'ya şehit ateşi düştü (2)

Adana

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIŞehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca'nın cenazesi hava yoluyla memleketi Adana'ya getirildi.


SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit  Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca'nın cenazesi hava yoluyla memleketi Adana'ya getirildi. Baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Merkez Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, çeşitli partilerden milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehidin babası Muharrem Sanca, annesi Makbule Sanca, kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende şehidin kız kardeşleri uzun süre göz yaşı dökerek şehidin Türk bayrağıyla sarılı tabutuna sarılmak istedi. Şehidin annesi Makbule Sanca da güçlükle ayakta durabildi. Şehidin tabutunu öpmek isteyen kız kardeşi, bir asker tarafından yatıştırıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Görüntü Dökümü
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Şehit cenazesinin camiye askerlerin omuzunda getirilmesi 
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Şehit Ercan Sanca'nın babası 
Şehit yakınlarının ağıtları 
Şehidin cenaze namazının kılınması 
Şehidin naaşının askeri araca taşınması 
Şehit yakınlarının tabuta sarılması 
Cenazenin mezarlığa götürülüşü

SÜRE: 03'21"- BOYUT:  370 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA,


Kaynak: DHA
Jandarma, Adana, Güncel